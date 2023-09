Ospedale di Cava, Servalli: "Nessun rischio per Pediatria"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

In relazione alle notizie diffuse attraverso i social network circa la paventata chiusura del reparto di Pediatria del plesso ospedaliero "S. Maria Incoronata dell'Olmo" di Cava de' Tirreni, il Consigliere delegato alle Politiche per la Tutela della Salute, Prof. Avv. Armando Lamberti, ha dichiarato che il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Ruggi d'Aragona", dott. Vincenzo D'Amato, ha confermato l'avvio di tutte le procedure per la sostituzione del personale medico presso il reparto di Pediatria e ha firmato l'atto di nomina del dott. Budetta quale primario facente funzione.

Il Dott. D'Amato - ha proseguito il Prof. Lamberti - ha altresì dichiarato che la notizia di una possibile chiusura del Reparto di Pediatria - che è un'eccellenza dell'intera Azienda Ospedaliera Universitaria - è completamente priva di fondamento e che il plesso ospedaliero "S. Maria Incoronata dell'Olmo" è costantemente sotto osservazione dai vertici aziendali, nell'intento di superare nel breve e medio periodo le criticità esistenti.

Il Prof. Lamberti ha ribadito che il Sindaco e l'Amministrazione Comunale, pur consapevoli dei disagi che la popolazione sta vivendo, confermano la fiducia nei vertici aziendali, ritenendo credibili le continue rassicurazioni ricevute per il futuro del plesso Ospedaliero, e ha concluso sottolineando che la città e le forze politiche non debbano dividersi su tematiche che attengono alla qualità della vita delle persone, auspicando che si evitino pretestuose strumentalizzazioni e che ci si adoperi tutti insieme sulla base di una sana e leale collaborazione.