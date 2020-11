Tutti uniti per l'ospedale di Cava de' Tirreni: protesta senza corteo

Protesta in forma statica e senza corteo, a difesa dell'ospedale di Cava de' Tirreni. Lo comunicano le forze di opposizione consiliare (i gruppi consiliari di La Fratellanza, Siamo Cavesi, Fratelli D’Italia e Forza Italia) in ottemperanza alle disposizioni in materia di prevenzione emanate dal Governo.

I dettagli

La manifestazione per la tutela dell’ospedale, prevista per mercoledì 4 novembre, non sarà dunque organizzata attraverso un corteo, espressamente vietato dalle disposizioni anti Covid. La manifestazione a difesa dell’ospedale, dunque, si terrà in forma statica e con opportuno distanziamento a piazza Abbro, a partire dalle ore 18,30. I rappresentanti dell’associazionismo e del volontariato cittadino e la cittadinanza sono invitati a partecipare, ad indossare le mascherine e a tenere un comportamento responsabile per la tutela della salute di tutti.

