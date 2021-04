Covid e ospedali al collasso: "Mio padre lasciato solo per 5 ore al Ruggi, in attesa di trasfusione", la denuncia

Ospedali nuovamente al collasso, purtroppo, nel nostro territorio. Allarmante, la denuncia di una nostra lettrice, A.G. le sue iniziali, che, ieri sera, insieme alla sorella, ha accompagnato il padre 87enne al Ruggi di Salerno, in quanto necessitava di una urgente trasfusione di sangue. "Dalle ore 20, ci hanno fatto attendere fino all'1 di notte: noi fuori al Pronto Soccorso al freddo e mio padre, solo, su una sedia per assenza di barelle, all'interno - ci racconta A.G. - Abbiamo allertato anche i carabinieri che, giunti sul posto, ci hanno rincuorato: capiamo l'emergenza Covid ma non pensiamo che possa essere tollerabile lasciare persone senza cure anche in casi urgenti, come accaduto a mio padre che, tra l'altro, disorientato, è anche uscito fuori per cercarci durante l'interminabile attesa, senza che nessuno si accorgesse che si era allontanato. E se gli fosse capitato qualcosa?", si domanda la lettrice. L'anziano, intanto, questa mattina si trova ancora al nosocomio in quanto bisognoso di ben 3 sacche di sangue. "Insieme a mio padre, in attesa, anche una signora con demenza senile e con un blocco renale, a sua volta abbandonata a se stessa, con i parenti fuori ad attendere senza essere informati su nulla: è davvero un incubo", ha aggiunto A.G.

L'appello

A denunciare i disservizi e le mancanze denunciate dai pazienti, anche Lorenzo Forte dell'associazione Help: "E' assurdo che persone anziane e non autosufficienti vengano lasciate sole e senza cure anche in casi urgenti - ha sottolineato Forte - Tra l'altro è necessario modificare il protocollo di soccorso: chiediamo alla Direzione Generale di consentire anche ad uno dei congiunti di persone anziane o non autosufficienti di sottoporsi al tampone per poter accompagnare il proprio familiare all'interno del Pronto Soccorso. Se, come risulta, manca personale sanitario disposto a prendersene cura, chi dovrebbe badare a persone sole e indifese in condizioni di difficoltà, se non i propri familiari?".

Criticità Presidio “Costa d’Amalfi”

E circa la carenza di medici, infermieri ed anche autisti, il segretario generale della FP Cgil, Antonio Capezzuto ha puntato i riflettori sul Presidio Costa d'Amalfi, "oggetto di una totale assenza gestionale da parte di questa Direzione strategica, in merito alle necessità più volte rimarcate di colmare le carenze di personale venutesi a creare negli ultimi anni".

La nota