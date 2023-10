Ospedale "Da Procida", apre il cantiere del Polo della Riabilitazione: a rischio 18 posti

C’è preoccupazione all’ospedale “Da Procida” di Salerno, dove sarebbero a rischio i 18 posti del reparto di Riabilitazione. Tra dicembre e gennaio – riporta La Città – partiranno i lavori per realizzare il nuovo Polo della Riabilitazione e dunque gli attuali posti dovranno essere spostati in aree alternative, di cui, almeno fino ad oggi, non vi è certezza.

I posti a rischio

Incerto il futuro, in particolare, dei posti letto dell’attività ospedaliera di riabilitazione intensiva identificata dal “codice 56”, che si caratterizza per le prestazioni di recupero di disabilità importanti, che richiedono una sorveglianza medico-infermieristica nell’arco delle 24 ore. A rischio sarebbero anche le attività riabilitative che di solito si eseguono nella piscina dell’ex sanatorio di via Calenda.