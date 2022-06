Ospedale di Eboli, primi spiragli: accorpati due reparti

Accorpati temporaneamente i reparti di Chirurgia e Urologia presso l'ospedale di Eboli. È il provvedimento preso questa mattina dal direttore del dipartimento di emergenza-urgenza, Fernando Chiumiento, e dal direttore sanitario, Mario Minervini. I due reparti accorpati contano posti letto ciascuno e saranno sotto la responsabilità del dottor Michele Pierri, direttore FF Uoc Urologia.

Le reazioni della maggioranza

Il sindaco, Mario Conte, fa sapere di aver “accolto con sollievo questa prima risoluzione che consentirà la riapertura del reparto” ma auspica che a stretto giro si trovino “soluzioni definitive che non possono discostarsi da quanto richiesto nella delibera di Consiglio comunale: l'adozione di procedure rapide per l'assunzione di personale per il reparto di chirurgia e per l’intero ospedale”. “Questo risultato è la dimostrazione che quando la politica agisce in maniera veloce e determinata - dichiarano i capigruppo di maggioranza Balestrieri, Maratea e Ruocco - accendendo i riflettori sulle problematiche e interfacciandosi con gli organi preposti, alla fine i risultati arrivano”.

L’opposizione

Il circolo locale del Partito Democratico, invece, si intesta il merito di aver smosso le acque: “Grazie al nostro interessamento incominciato dopo la chiusura del reparto di chirurgia (e a quellacpaventata di altri reparti) e all’intervento del Presidente Franco Picarone e del Direttore Generale Mario Iervolino viene adottata una prima soluzione temporanea, quella dell’accorpamento dei reparti di chirurgia e urologia, alla problematica della chiusura del reparto. Ci verrebbe da chiedere ai soloni che vorrebbero accaparrarsi oggi i meriti di questo primo risultato positivo come mai solo ora si è arrivati a questa prima soluzione temporanea di tale problematica?”