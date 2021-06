Dramma ad Eboli, donna sbatte contro lo sportello dell'auto e perde l'occhio

La 48enne è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell'ospedale "Maria Santissima Addolorata" con l’occhio bendato e un fortissimo dolore. Immediata la corsa in sala operatoria, dov’è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico

Dramma, ad Eboli, dove una donna ha perso l’occhio sinistro dopo aver sbattuto il viso contro lo sportello dell’automobile. L’incidente è avvenuto ieri mattina.

Il caso

La 48enne è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell'ospedale "Maria Santissima Addolorata" con l’occhio bendato e un fortissimo dolore. Immediata la corsa in sala operatoria, dov’è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Ma, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Anche se, probabilmente, dovrà subire una nuova operazione nelle prossime settimane per tentare di recuperare, ove possibile, l’occhio.