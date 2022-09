Ospedale di Eboli, la Fisi: "Scelte scellerate da parte della Regione"

La Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali interviene sulla questione ospedale di Eboli. Dopo le polemiche sul senso unico di via Gonzaga, ritenute "una pagliuzza mentre non ci si accorge delle travi", Fisi sottolinea come il nosocomio ebolitano sia "poco più di un ambulatorio specialistico dove tra carenze di personale" e che "fra poche professionalità mediche di elevata competenza rischia di sparire o di essere depotenziato".

Le criticità

"Tutto ciò - aggiunge il responsabile Fisi, Rolando Scotillo - grazie alle politiche scellerate di una Regione che invece di creare un polo unico tra gli Ospedali di Eboli e Battipaglia e delocalizzare la sede, creando una struttura moderna ed efficiente, preferisce dilapidare fondi (tanto mica pagano loro…) in strutture fatiscenti dove non è possibile mettere a norma nulla, creando – invece - e tutelando il raddoppio del S. Leonardo che porterà inesorabilmente alla morte dei due ospedali. Ma si sa, quando il Governatore della Regione Campania decide qualcosa, nessuno può interferire ed allora, invece di gridare ai quattro venti l’inutilità del raddoppio dell’Ospedale di Salerno e denunciare il furto che tra qualche anno sarà fatto ai cittadini della Valle del Sele, si preferisce vedere la pagliuzza". Di qui la conclusione: "Al Sindaco bisogna scrivere, ma non sul senso unico, bensì su quale futuro attende il nostro nosocomio e quello limitrofo di Battipaglia: queste sono le vicende serie".