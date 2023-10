Eboli, via libera del consiglio all'ampliamento dell'ospedale

Approvato ieri dal consiglio comunale il progetto di fattibilità tecnico economica del nuovo corpo di fabbrica dell’ospedale di Eboli. Nel complesso l’edificio avrà un’ampiezza di 3028 metri quadri.

Il progetto

Il nuovo edificio sarà raggiungibile attraverso due rampe carrabili (strada di collegamento ospedale) e avrà anche un accesso pedonale con un piazzale antistante, un parcheggio interrato interno per i dipendenti, il collegamento al vecchio ospedale attraverso un percorso ad hoc che giungerà al primo piano del Maria santissima Addolorata. Nell’ambito del progetto è previsto anche l’adeguamento della viabilità esistente per eliminare le criticità di traffico attuali. Oltre a ciò sta proseguendo anche l’iter per la realizzazione degli ospedali e case di comunità con la valutazione positiva da parte del Nucleo tecnico di svalutazione ministeriale finanziate con fondi Pnrr. “Preferiamo far parlare i fatti – ha dichiarato il sindaco Mario Conte – soprattutto di fronte a certe esternazioni come quelle del consigliere Naponiello che, insieme al Pd, è uscito dall’aula piuttosto che apprezzare il lavoro compiuto”.