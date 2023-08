Il direttore sanitario dell'ospedale di Eboli, Nicoletta Voza, ha risposto alla missiva del sindaco Mario Conte in merito alla problematica relativa alle ferie del personale del nosocomio, che, secondo il primo cittadino, avrebbe messo a rischio i ricoveri ordinari.

La missiva

A rendere nota la risposta del direttore sanitario è proprio il sindaco Conte: "In seguito alla mia nota del 9 agosto - ha spiegato il sindaco - ho ricevuto riscontro dalla Direzione Sanitaria del Dea, a firma della dottoressa Voza, nota nella quale viene chiarito che le sospensioni riguardano solo pochissime prestazioni sanitarie di elezione e programmabili, che gli interventi emergenziali e non differibili saranno assolutamente assicurati e che anche la gran parte delle cure ordinarie sarà garantita. Per quanto apprezzabile l’impegno assunto dalla dottoressa Voza di limitare al minimo qualsivoglia disagio per gli utenti delle strutture sanitarie del Dea, anche adottando ulteriori misure a riguardo, è auspicabile che in futuro simili condizioni non si verifichino più, confidando anche in un’implementazione della pianta organica a seguito dei concorsi già espletati e da espletare".