Tensione all'ospedale di Eboli: ricoverati due operai con infezione da Leptospirosi

Tensione, in questi giorni, all’ospedale di Eboli, dove si sono registrati due casi di leptospirosi, una malattia infettiva batterica che ha colpito due operai di nazionalità straniera che lavorano in aziende bufaline della Piana del Sele.

Il ricovero

I due sono stati ricoverati nel reparto di Medicina e, dopo essersi sottoposti alle analisi, è emersa la diagnosi. Di conseguenza, sono stati trasferiti nel reparto di Malattie Infettive, in isolamento. Le loro condizioni di salute, comunque, non sarebbero gravi. La leptospirosi è una malattia infettiva che può essere trasmessa dagli animali all’uomo o viceversa e viene diagnosticata rilevando nel sangue gli anticorpi contro i batteri o identificando i batteri in un campione di sangue o urine.