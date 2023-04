Ospedale di Eboli, la nota della Uil: "Le solite promesse"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

In merito all’incontro del 17 Aprile presso la Direzione Sanitaria, questa O.S. resta scettica sull’intera problematica del Dea, in particolar modo del presidio ospedaliero di Eboli, e ribadiamo con forza, (oltre che riceviamo quotidianamente numerosi malumori dalla maggior parte dei dipendenti) l’inadeguatezza e l’inefficienza organizzativa di questi Dirigenti Sanitario ed Amministrativo, che a nostro avviso sembrerebbe che non abbiano contezza di cosa accade realmente nelle corsie e servizi dei medesimi Presidi, in quanto sono “chiusi” nelle loro stanze (lontani dal plesso ospedaliero centrale dove si vive la realtà), e quindi tutte le problematiche inerenti al buon funzionamento sanitario sono deputati per la maggior parte ai Lavoratori, Medici, Infermieri, Oss,Tecnici ed Amministrativi, che quotidianamente oltre al proprio lavoro come è noto con turni massacranti (straordinari, alpi, e in alcuni casi turnazione tripla ecc), con sacrificio e senso del dovere, nonostante tutto continuano, assicurano, l’erogazione di prestazioni per salvaguardare la salute del Cittadino e dare un assistenza adeguata.

Pur condividendo solo in parte la proposta temporanea dei suddetti Dirigenti (anche perché probabilmente vivono alla giornata senza una programmazione ed obiettivi da raggiungere), riteniamo che quest’ultimi siano da rimuovere dal loro incarico come già

ribadito con chiarezza con altre precedenti note solo da parte di questa Organizzazione Sindacale, con rammarico constatiamo che per alcune sigle sindacali tutto ciò che accade sia nella norma? Oppure si esprimono solo nei corridoi del p.o. di Eboli senza esporsi più di tanto? Il Mistero continua!!!.

Inoltre il silenzio assoluto dei Politici locali che usano un linguaggio contorto e involuto, spesso incomprensibile al vasto pubblico, nei loro continui “ragionamenti” esiste solo la creazione del futuro ospedale unico (che forse non si farà mai)….

In aggiunta con una nota stampa, anche il Presidente dell’ordine delle professioni infermieristiche di Salerno, dichiarava l’incapacita’ del direttore sanitario f.f. e amministrativo, a tutt’oggi prive di risposte da parte di chi dovrebbe garantire una sanità migliore, non nelle condizioni in cui versa, il tutto si evince dalle molteplici denunce (mesi e anni)) di questa sigla sindacale, dai vari cittadini, oltre al Tribunale del Malato di Salerno, comitato per la salute pubblica di Eboli, al gesto dell’isolato incatenamento , per denunciare quanto accade nel presidio di Eboli…và il nostro ringraziamento per le posizioni assunte nelle settimane scorse.

Invece potrebbe essere una buona notizia: ci risulta pubblicato un concorso in atto per il conferimento di incarico “Direttore Medico di presidio DEA Eboli-Battipaglia-Roccadaspide”, auspichiamo che venga affidato a chi davvero abbia una comprovata esperienza in materia sanitaria e di gestione organizzativa, per far funzionare al meglio la Sanità pubblica!! Fate in fretta non generiamo altre ed ulteriori macerie, la Salute non può Attendere!

SOLO PROCLAMI…AD OGGI RESTANO SOLO CHIACCHERE… TUTTO COME PRIMA!!!

La UIL FPL da sempre dalla parte dei Lavoratori e Cittadini!