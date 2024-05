Ospedale di Mercato San Severino, De Luca inaugura la nuova tac: "Eccellenza regionale"

"L'ospedale di Mercato San Severino è ormai una eccellenza regionale. Questa nuova Tac con intelligenza artificiale ed altissima definizione è un ulteriore contributo tecnologico a questo ospedale. Abbiamo già delle eccellenze regionali per quanto riguarda la chirurgia della parete addominale, il pancreas, l'endoscopia. È un altro passo avanti in termini di eccellenza". A dirlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca in occasione, questa mattina, della presentazione della nuova Tac all'interno del reparto di Radiologia del Presidio Fucito di Mercato San Severino.