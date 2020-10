Covid-19, arriva il macchinario dei tamponi a Nocera Inferiore: l'annuncio di Torquato

I tamponi per il Covid-19 potranno essere eseguiti anche presso l’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore. L’Asl di Salerno, infatti, ha deliberato l’acquisto del macchinario apposito che presto entrerà in funzione. A comunicarlo è direttamente il sindaco Manlio Torquato, il quale ricorda che il nosocomio nocerino “è il secondo più importante della provincia e il primo per utenza nei servizi di urgenza”.

L’annuncio

Torquato sottolinea che si è raggiunto questo risultato “grazie al lavoro continuo dell'Amministrazione comunale e soprattutto alle donazioni di cittadini e imprenditori nocerini che hanno risposto al nostro appello per fronteggiare l'emergenza”. “Abbiamo lavorato con tenacia. Siamo stati i soli a dare un contributo economico diretto e importante alla nostra Asl per questo. Ancora una volta Nocera c'è. Ora bisogna far presto a metterlo in funzione. E questo toccherà alla Direzione Generale e a quella sanitaria. Bisogna far presto. Noi non molleremo la presa” conclude il primo cittadino.