Muore dopo arresto cardiorespiratorio: disposto prelievo multiorgano nel salernitano

È stato effettuato nella notte un prelievo di organi su una paziente dell'ospedale di Nocera Inferiore. La donna, 54 anni, era giunta al Pronto Soccorso lo scorso 16 aprile in seguito ad un arresto cardiorespiratorio ed aveva già espresso in vita il consenso alla donazione degli organi, confermata dai familiari.

L'intervento

Le operazioni di accertamento di morte celebrale sono terminate con la dichiarazione di morte ad opera dell'equipe medica composta dal neurologo Galdi, dall'anestesista Stridacchio e dal medico di Direzione Sanitaria Aprea. Dopodiché, intorno alle ore 4, è iniziato l'intervento di prelievo del fegato e dei reni, che si sono concluse alle 8.30 di questa mattina. Gli organi sono stati prontamente avviati ai centri di riferimento regionali della Campania. "La Direzione Strategica - si legge nella nota dell'Asl - manifesta alla famiglia il proprio cordoglio per la grave perdita, unitamente alla gratitudine per la forza dimostrata in una circostanza così tragica compiendo un gesto di amore e solidarietà di altissimo valore, che regala una speranza di vita ad altre persone in attesa di trapianto".