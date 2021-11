Ospedale di Nocera Inferiore: le richieste dei sindaci alla Regione

E’ stato trasmesso ieri, il documento di sintesi redatto dalla conferenza dei sindaci e dalle parti sociali per portare all’ attenzione della Commissione Sanità della Regione Campania e del presidente Vincenzo De Luca, la questione ospedaliera dibattuta e sintetizzata in un documento sottoscritto anche dal sindacato Cgil confederale di Salerno Funzione Pubblica.

I firmatari

Il documento è stato sottoscritto oltre che dalla sigla sindacale, anche dai sindaci dei Comuni di Nocera Inferiore, Angri, Castel San Giorgio, Corbara, Sant’Egidio del Monte Albino, Scafati, Siano, Nocera Superiore, Sarno, San Marzano sul Sarno, Pagani e Roccapiemonte. Nel documento congiunto sono state tracciate le linee di indirizzo per la definizione delle priorità del territorio della vasta area da Cava de Tirreni all’ area sub vesuviana, stabiese e della Penisola Sorrentina.

L’ospedale nocerino

Partendo dall’ analisi della domanda e dell’offerta del servizio sanitario della vasta area del nord est della provincia, si è tracciato un unicum di intenti e richiesto, sulla scorta di attente valutazioni, la profilazione dell’ospedale "Umberto I" quale Dea di II Livello insieme agli altri ospedali afferenti all’ Agro, consistendo ampiamente le premesse per l’attuazione. Inoltre, viene sottoposto all’ attenzione della Regione, la programmazione urgente e fattiva di incremento del personale sanitario, causa costante di continui disservizi per gli utenti dei poli ospedalieri del territorio. Infine, è stato proposto uno studio di fattibilità per la costruzione di un nuovo plesso ospedaliero per l’ area nord della Provincia, una necessità per il prossimo futuro e le future generazioni. Ora, si attende il riscontro della Regione.