Neonata muore dopo il parto: la famiglia sporge denuncia

Dramma all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore, dove una bimba è deceduta nella giornata di oggi, dopo il parto. La madre era stata ricoverata lo scorso venerdì, ma soltanto ieri pomeriggio sarebbe stata sottoposta ad un parto cesareo.

Le indagini

Il corpicino della neonata si trova, ora, presso l’obitorio dell’ospedale ed è stato sequestrato in attesa dell’autopsia, che si terrà nei prossimi giorni. La famiglia, intanto, ha sporto denuncia alle forze dell’ordine per fare luce sulle cause del decesso ed accertare eventuali responsabilità da parte del personale sanitario che ha tenuto in cura la madre.