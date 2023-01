Ospedale di Nocera, ricoveri in barella in Neurologia, Medicina, Chirurgia e Urologia: l'allarme della Cisl Fp

Ricoveri in barella per carenza di posti, all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore: a denunciarlo, il coordinatore Area Centro Nord e il coordinatore dei Giovani per la Cisl Fp di Salerno, rispettivamente Andrea Pastore e Federico Ferrara. In particolare, inizialmente solo in Neurologia e Urologia, poi anche in Medicina e Chirurgia sono state segnalate diverse situazioni di disagio. Pure il pronto soccorso risulta saturo, come segnalato dai sindacalisti, con pazienti nel corridoio di fronte alla shock room.

L'appello