Da Nocera a Salerno, poi fino a Napoli per curarsi la spalla: l'odissea di un bimbo e del suo papà

La grave carenza di medici e in particolare di ortopedici sta continuano a creare non poche difficoltà negli ospedali della provincia di Salerno, con pazienti costretti a passare da un nosocomio all’altro per essere assistiti.

La storia

E’ il caso di un bambino di Nocera Inferiore che, nei giorni scorsi, si è fatto male alla spalla del braccio sinistro a seguito di una caduta. Il padre lo ha accompagnato subito al pronto soccorso dell’ “Umberto I” dove, dopo gli accertamenti, gli è stato comunicato che, quella sera, l’ortopedico non era di turno e quindi doveva recarsi al “Ruggi” di Salerno. Soltanto che, dopo una successiva telefonata, l'uomo ha scoperto che neanche al presidio ospedaliero del capoluogo vi erano disponibilità. E così, senza perdersi d’animo, ha preso il figlio e lo ha accompagnato fino al “Santobono” di Napoli, dov’è stato finalmente preso in cura dai sanitari. Questa è una delle tante storie che, purtroppo, descrivono lo stato di crisi in cui si trova la sanità nel nostro territorio, per via soprattutto della mancanza di medici negli ospedali.