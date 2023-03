Sicurezza e solidarietà all'ospedale di Nocera: la visita del Questore Conticchio

Sicurezza e solidarietà: questi i due temi al centro del sopralluogo del Questore di Salerno Giancarlo Conticchio all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore. Conticchio ha fatto visita al pronto soccorso per incontrare il personale sanitario, che da tempo ormai è vittima di episodio di violenza da parte dei pazienti o dei loro parenti. Nei giorni scorsi è stato attivato un presidio di Polizia – come disposto in tutta Italia dal ministro Schillaci d’intesa con il ministro Piantedosi – per rafforzare la sicurezza nel nosocomio nocerino.

La curiosità

Il Questore, dopo aver incontrato i vertici dell’ospedale, si è recato nel reparto di Pediatria portando in dono ai piccoli pazienti gadget fatti realizzare dalla Polizia di Stato proprio per i bambini: zainetti e diari a fumetti con i temi civici, l’ambiente, la natura, la raccolta differenziata.