Necessità di sostituire i macchinari obsoleti e assumere nuovo personale nei reparti di radiologia e pneumologia. È la richiesta avanzata dalla Cisl per l'ospedale di Oliveto Citra.

Le richieste

Il macchinario Tac, fa sapere il sindacato, "risulta datato ed è necessario sostituirlo in modo da effettuare esami diagnostici per le coronarie". La sostituzione dei macchinari obsoleti, inoltre, "sarebbe utile anche per evitare trasferimenti di pazienti politraumatizzati, vista anche l'elevata potenzialità dell'Uoc di Ortopedia, che svolge un ruolo fondamentale per la popolazione afferente". A ciò si aggiunge la necessità di avere in servizio un medico pneumologo e di nuovi tecnici di radiologia. "Chiediamo - scrivono il segretario aziendale, Attilio Perciabosco, ed il coordinatore della Contrattazione dell'area Centro Sud, Lorenzo Conte - un intervento da parte della direzione strategica generale a tutela dell'utenza e degli operatori".