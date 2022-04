Ospedale di Polla, chiude l'ambulatorio di Dermatologia

Nuovi disagi all’ospedale “Luigi Curto” di Polla dove, da ieri, è stato chiuso il servizio ambulatoriale di Dermatologia. Sembra che tale decisione sia stata assunta dai vertici dell’Asl a seguito del mancato rinnovo del contratto del medico responsabile.

L'utenza

In tale ambulatorio accedevano circa 300 pazienti ogni mese. Un servizio fondamentale, dunque, per la comunità del Vallo di Diano e non solo.