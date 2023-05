"Una mobilitazione per il diritto alla salute dei cittadini del Vallo di Diano, per dire no allo alla chiusura dei reparti dell’ospedale di Polla e ribadire il proprio diniego allo smantellamento della sanità pubblica". Questo l'obiettivo della manifestazione convocata a Polla dalla Fials Salerno. La segreteria provinciale del sindacato guidato da Carlo Lopopolo scenderà in strada il prossimo 23 maggio, a partire dalle 10, a Polla.

La conferenza stampa

I dettagli dell'iniziativa saranno illustrati nella conferenza stampa che si terrà mercoledì 17 maggio, alle ore 11.30, presso la sede della Fials provinciale, in via Giovanni Francesco Memoli 23 a Salerno (di fronte la sede dell'Asl provinciale di via Nizza). All'incontro prenderà parte Carlo Lopopolo, segretario generale della Fials Salerno e l'intera segreteria confederale del sindacato.