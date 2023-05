Mobilitazione per l'ospedale di Polla: aderisce anche la Conf.i.a.l.

Nuove adesioni alla mobilitazione organizzata dalla Fials per il diritto della salute dei cittadini che si terrà a Polla la mattina del 23 maggio alle ore 10. Ad aderire, questa mattina, è stata la Conf.i.a.l. di Salerno. Una manifestazione per dire No al continuo impoverimento subito dal presidio ospedaliero di Polla, e all’imminente rischio di chiusura di alcuni reparti.

Il commento

“Saremo sempre attenti al diritto della Salute, partecipiamo a questa protesta perché - spiega il presidente Francesco Bellomo - non vengano ridotti i servizi ai cittadini, che non si perdano ulteriori posti di lavoro e affinché si ottenga un miglioramento del servizio dato dalla sanità pubblica in questo territorio, confidiamo nella partecipazione di tanti cittadini e amministratori di tutto il Vallo di Diano”