Bimbo di 6 mesi morto all'ospedale di Polla: quattro indagati

Quattro persone in servizio presso il pronto soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla sono state iscritte nel registro degli indagati dalla Procura della Repubblica di Lagonegro, a seguito della morte di un bambino di 6 mesi, di nome Nicolas, verificatasi nei giorni scorsi per cause in corso di accertamento. Dalla Procura fanno sapere che si tratta di un atto dovuto per consentire la nomina dei periti di parte in autotutela per gli stessi indagati.

Il dramma

La famiglia aveva ricoverato il piccolo nel nosocomio locale. Per ulteriori e approfonditi accertamenti, è stata sequestrata la salma del bimbo, così come la cartella clinica. Non si esclude uno shock settico ma si tratta solo di una delle ipotesi. Il piccolo era giunto in ospedale in gravissime condizioni. Inutili i tentativi di soccorrerlo dei sanitari dell'ospedale. Il bimbo è deceduto poco dopo il ricovero nonostante la terapia di urgenza rianimativa. Sotto choc i genitori del piccolo, una coppia di origine romena, che vive a Sala Consilina.