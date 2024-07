Dramma nel Vallo di Diano, morto un bimbo di 6 mesi: si indaga

Dolore e sconcerto nel Vallo di Diano, dove, ieri pomeriggio, un bambino di soli 6 mesi è deceduto all’ospedale “Luigi Curto” di Polla, dov’era arrivato in gravi condizioni per cause in corso di accertamento.

La denuncia

Si tratta del figlio di due rumeni residenti a Sala Consilina, che hanno sporto subito denuncia ai carabinieri, i quali hanno informato anche la Procura della Repubblica, che ha aperto a sua volta un fascicolo di indagine. E’ molto probabile che, nei prossimi giorni, venga effettuata l’autopsia sul corpo del neonato per fare luce sulla reale causa del decesso ed accertare eventuali responsabilità.