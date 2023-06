Ospedale di Polla, riunione dei sindaci: "I medici pensionati tornino a lavorare, accelerare i concorsi"

Il futuro dell’ospedale di Polla è stato al centro di una riunione della Conferenza dei Sindaci del Vallo di Diano, che ha affrontato la questione relativa alla crisi di personale che sta attraversando il “Luigi Curto”, che rischia di portare alla chiusura di interi reparti-chiave, come la Cardiologia.

Il commento

“Conosciamo la situazione tant'è che già la settimana scorsa abbiamo inviato una lettera condivisa da tutti i sindaci alla direzione generale Asl Salerno chiedendo l'adozione di provvedimenti urgenti” ha riportato Francesco Cavallone, presidente della Comunità Montana Vallo di Diano “anche oggi tutti i sindaci sono presenti e per questo li ringrazio. Purtroppo molti medici sono andati o stanno andando in pensione. Servono due ordini di misure: nel breve periodo, consentire ai pensionati di continuare a lavorare per qualche mese con la partita iva. Nel medio e lungo periodo accelerare con i concorsi per il reclutamento di nuovo personale. Non possiamo rischiare che il livello di qualità assistenziale si abbassi a scapito della salute dei cittadini. Noi ci siamo, vigili e presenti, anche presso il Direttore Generale cui va però riconosciuto di essere arrivato da poco: bisogna dargli il tempo di comprendere a pieno la situazione”.