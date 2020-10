Arriva in ospedale con grave emorragia ovarica: ragazza salvata a Polla

Notte di paura nel Vallo di Diano, dove una ragazza di 20 anni di Padula è stata operata d’urgenza presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla a causa di una grave emorragia ovarica. La giovane era giunta in gravi condizioni al pronto soccorso, ma è stata prontamene condotta in sala operatoria dall’equipe del reparto di Ostetricia e Ginecologia guidato dal dottore Francesco de Laurentis.

L'operazione

Grande al tempestivo intervento di medici e infermieri, anche di altri reparti, è stato possibile salvarle la vita e anche le ovaie. E così non è stato necessario il ricovero in Rianimazione. Questo episodio, come confermato dagli stessi medici, ha confermato ancora una volta l’importanza di mantenere aperto il reparto ostetricia e ginecologia nel nosocomio valdianese.