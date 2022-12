73enne deceduta in ospedale dopo due giorni di ricovero, scatta l'esposto in Procura

"Aspetti da chiarire". È quanto si legge in una nota dell'associazione Codici, che ha deciso di unirsi alla richiesta della famiglia di una donna di 73 anni di Maiori deceduta presso l’ospedale di Castiglione di Ravello, a due giorni dal ricovero, per una patologia polmonare ordinaria mai diagnosticata. “Non possiamo dire se si tratti di un caso di malasanità – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – di sicuro ci sono degli aspetti da chiarire, come segnalato dai parenti della signora e come chiediamo con l’esposto in Procura che abbiamo predisposto”.

Il fatto

La donna, secondo quanto riportato dall'associazione Codici, sarebbe stata dimessa dal pronto soccorso contro la volontà dei familiari e senza procedere ad ulteriori accertamenti che il caso avrebbe richiesto. La Procura di Salerno aveva chiesto l’archiviazione per i quattro indagati, operatori sanitari della clinica. Una richiesta che sarebbe stata respinta dal Gip, che avrebbe disposto ulteriori accertamenti investigativi. “Ci sono diverse domande che necessitano di una risposta – osserva Giacomelli – a partire dalla causa del decesso della paziente e da come è stata seguita. Confidiamo nell’operato della magistratura affinché venga fatta chiarezza”.