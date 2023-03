Ospedale di Roccadaspide, persi 9 posti letto: la denuncia della Fials

Fials Salerno in prima linea per difendere l'ospedale di Roccadaspide. Nel mirino del sindacato la temporanea chiusura della Lungodegenza con il conseguente spostamento d'ufficio del personale sanitario in altri reparti. “Questa è la sconfitta di tutti", ha dichiarato il segretario generale del sindacato di categoria Carlo Lopopolo: "Questo significa il taglio di 9 posti letto all'ospedale di Roccadaspide. Questo vale a dire che c'è un ulteriore taglio di assistenza per un bacino di utenza di più di 50mila persone. Forse si poteva parlarne tutti insieme, si poteva provare a considerare qualche proposta, qualche soluzione anche se temporanea, ma con tutte le parti interessate".

La denuncia

Per la Fials, la situazione è frutto di vari episodi capitati nell'ultimo anno. "In primis, si è fatto andare via uno dei due dirigenti medico senza sostituirlo, mentre l'altro che era rimasto è da pochi mesi assente per motivi personali", ha aggiunto Lopopolo. "Poi, resta il dato di fatto che si è continuato a fare "appoggi" in Lungodegenza, per esigenze di un'altra unità operativa senza poter fare ricoveri ufficiali. Era permesso, ma formalizzare ricoveri in Lungodegenza no. Quindi, poter provare a trovare una soluzione sentendo tutte le parti interessate ma mi chiedo perché non è stato fatto. Ma intanto il dato attuale è questo: il territorio perde 9 posti letto".