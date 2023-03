Ospedale di Roccadaspide a rischio chiusura: l'allarme dei sindacati

Fials e Nursind Salerno lanciano un appello ai vertici Asl per scongiurare la chiusura del presidio ospedaliero di Roccadaspide.

La Fials

“Segnaliamo il rischio reale dell’interruzione delle normali attività di diagnosi e cura da parte dell’Unità di Lungodegenza” spiegano il segretario generale della Fials Salerno, Carlo Lopopolo, e Bice Viola, segretaria aziendale del presidio di Roccadaspide. “A tal proposito occorre segnalare la totale carenza del personale medico, segnata dall’assenza per lungo periodo dell’unico medico presente in lungodegenza. Tale criticità probabilmente comporterebbe, di conseguenza, la chiusura definitiva del reparto. Rileviamo ormai che da qualche anno si sta procedendo ad un progressivo e graduale depauperamento del nosocomio rocchese. Una situazione ormai divenuta insostenibile, vista l’importanza dell’ospedale, fondamentale per garantire il diritto alla salute all’intera collettività dell’entroterra cilentano, con le sue 25 città e un bacino di utenza di circa 57mila abitanti, ricoprendo un vasto territorio altamente disagiato con notevoli difficoltà in termini di accessibilità e fruibilità dei servizi sociosanitari. Pertanto, a garanzia dell’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, qualora non venissero attuate tutte le azioni correttive necessarie, potrebbe non essere più garantito il diritto fondamentale alla salute, andando contro quello che è la dignità del singolo individuo. Come sindacato riteniamo fondamentale constatare queste criticità che espongono questo ospedale a una reale contrazione dei posti letto e dell’offerta sanitaria per l’utenza. Ecco perché chiediamo l’attuazione immediata di tutte quelle misure necessarie e urgenti con azioni volte alla risoluzione definitiva di questa problematica, con delle soluzioni che possano dare una boccata di ossigeno fondamentale per la sopravvivenza dell’intero ospedale, che, attualmente, grazie all’impegno profuso e alla continua e completa abnegazione di tutto il personale ha garantito il fondamentale diritto alla salute dei cittadini".

Nursind

Sulla stessa linea il Nursind Salerno. Giovanni Aspromonte, coordinatore del sindacato per l’Asl Salerno, ha inviato una lettera ai sindaci del Distretto 69 dell’Asl, al consigliere regionale Michele Cammarano, presidente della III Commissione speciale aree interne, al direttore sanitario dell’ospedale di Roccadaspide e al direttore generale dell’Asl. “Solo cinque anni fa - afferma Aspromonte - il presidio ospedaliero di Roccadaspide, dopo tante battaglie, dei cittadini, delle istituzioni, dei lavoratori veniva dichiarato salvo dopo il paventato rischio di chiusura e declassamento della struttura della Valle del Calore. Venne consolidato e funzionalmente aggregato ai presidi di Eboli e Battipaglia, per costituire insieme il nuovo Dea di I° livello della provincia di Salerno. Ora siamo di fronte invece a un vero e proprio bollettino di guerra che vede cadere sul campo di battaglia ogni giorno un servizio, un reparto, e il personale tutto”. "Dopo la chiusura del reparto di Cardiologia dell’ospedale di Battipaglia - aggiunge - è stato susseguirsi di chiusure e accorpamenti come per il reparti di Chirurgia e Urologia del presidio di Eboli, il rischio di chiusura dell’unità di Ortopedia del nosocomio della città della Piana del Sele, dopo la definitiva chiusura dell’Ortopedia di Roccadaspide che vede ora un solo ortopedico in forza in servizio ambulatoriale. I cittadini della Valle del Calore non possono subire simili trattamenti, meritando al contrario rispetto e chiarezza, da parte dei vertici dell’Asl soprattutto riguardo alle problematiche che afferiscono i diritti fondamentali dei cittadini come quello della tutela della salute La sensazione è quella che man mano si sta abbandonando l’ospedale e tutto il Dea a un destino già scritto”.