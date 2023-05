Ospedale Ruggi, assolti i "furbetti del cartellino": "Indagini insufficienti"

"Indagini carenti". Questa la motivazione alla base dell'assoluzione, disposta lo scorso ottobre, degli 83 indagati in una delle inchieste sugli assenteisti presso l'ospedale Ruggi di Salerno. Come riportato da Il Mattino, il giudice ha sottolineato che "la prova addotta dal Pm non ha centrato il focus delle condotte materiali" non riuscendo a provare "che quei dipendenti non fossero in servizio, fossero assenti o altrove".

Le motivazioni

Se da un lato è stata confermata la "prassi illegittima", dall'altro non è stato accertato che la stessa fosse legata alla "fraudolenta attestazione di presenza in servizio". Dagli elementi a disposizione, dunque, sono emersi solo "possibili rilievi disciplinari", visto che non è stato possibile provare la truffa né è stato dimostrato che i dipendenti indagati risultati formalmente in servizio si trovassero altrove nei giorni della presunta attestazione fraudolenta. La sentenza è stata impugnata in appello dalla Procura.