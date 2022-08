Ospedale Ruggi, la denuncia di una paziente: "Ore di attesa al pronto soccorso senza assistenza"

Ore di attesa al pronto soccorso senza ricevere assistenza. È la storia che ci racconta una lettrice recatasi al pronto soccorso dell'ospedale Ruggi di Salerno nella serata di ieri a seguito di un incidente in scooter.

La storia

"Avevo il piede gonfio per via di una sospetta frattura. Dopo un'ora e mezza di attesa nessuno mi ha dato né ghiaccio né informazioni. L'unica cosa che mi è stata detta è che mi avrebbero fatto una lastra. Chiedo e mi dicono che non sanno quando poiché c'era stato un incidente è l’unico chirurgo era impegnato. Dato che mio suocero, 87enne portatore di busto, qualche giorno prima era andato al pronto soccorso per una bolla di sangue ed era entrato alle 19,30 per uscire firmando alle 3 e mezzo di notte, ho sospettato che la stessa sorte potesse toccare a me". Di qui la decisione di andare via: "Uscendo mi hanno chiesto se volessi del ghiaccio. Gli ho detto che da due ore non me lo avevano dato e che lo avrei messo a casa. Ma non ero l'unica: ho visto gente in attesa urlare, una ragazzina con intossicazione alimentare che dopo due ore dall’accesso non era stata ancora visitata, anziani con tagli sanguinanti non soccorsi, gente in lettiga in attesa e senza informazioni. Insomma: un disastro totale. Ma come si fa in una cittadina con un pronto soccorso dove arriva gente da ogni paese e che in estate ha anche molti turisti ad avere solo 4 medici? Qualcuno deve intervenire".