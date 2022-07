Ruggi, donna partorisce a 54 anni e alla 35esima settimana dopo una gravidanza difficile

Nuovo parto “eccezionale” all’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. Ha avuto un lieto fine, infatti, la storia di una donna di 54 anni che ha dato alla luce una bambina di 1,670 kg.

Il parto difficile

La paziente ha portato avanti, infatti, una gravidanza ad alto rischio non soltanto per l’età avanzata, ma anche a causa di un grosso utero fibromatoso e di un ritardo di crescita fetale. Dopo una serie di accorgimenti e di controlli costanti da parte dell’Unità Operativa di Gravidanza a Rischio e Diagnosi Prenatale, diretta dal dottore Mario Polichetti, ha partorito alla 35esima settimana e 6 giorni, in un’epoca di nascita sicura. Ora la neonata e la mamma stanno bene. Si tratta dell’ennesimo esempio della bravura e dell’efficienza del Dipartimento Materno Infantile del “Ruggi” e della costante attenzione che la Direzione Generale e Sanitaria riservano a queste patologie.