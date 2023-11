Servizio tv sul pronto soccorso del Ruggi, Polichetti (Uil): "Solidarietà ai medici"

E' solidale con i medici del Pronto soccorso del Ruggi di Salerno che è finito in tv, Mario Polichetti, dirigente provinciale della Uil Fpl Salerno. Polichetti mette in luce, infatti, il lavoro dei medici del Pronto soccorso di Salerno, diventato un caso mediatico per le immagini trasmesse da una tv nazionale. "Nonostante le limitazioni e le sfide che devono affrontare, questi medici dedicano se stessi con dedizione e abnegazione per garantire cure a coloro che ne hanno bisogno. Il loro impegno merita di essere elogiato e riconosciuto, poiché operano in condizioni spesso difficili, ma nonostante tutto mantengono un alto livello di serietà e sacrificio. La loro dedizione nei confronti del lavoro è ammirevole e mostra il grande impegno che hanno nei confronti della salute dei pazienti", ha detto.

Parla il dirigente della Uil Fpl

Per Polichetti è necessario sottolineare l'importanza di ciò che questi medici compiono quotidianamente e per rendere giustizia al loro impegno. "Solo attraverso l'informazione e la sensibilizzazione potremo apprezzarne l'operato e contribuire a migliorare le loro condizioni di lavoro. Infine, vorrei esprimere tutta la mia solidarietà ai colleghi del pronto soccorso, ai medici e ai dirigenti medici dell'ospedale di Salerno. Grazie per tutto ciò che fanno per la comunità, nonostante le difficoltà. Siete veri eroi e meritatamente vi portiamo il nostro elogio e il nostro sostegno", ha concluso.