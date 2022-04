Ospedale di Sapri, il reparto di Ostetricia rischia di chiudere: l'allarme della Cgil

Disagi in vista all’ospedale dell’Immacolata di Sapri, dove il reparto di Ostetrigia e Ginecologia rischia di chiudere. A lanciare l’allarme è il coordinatore dell’Area sud della Cgil Fp Domenico Vrenna e il segretario generale provinciale Antonio Capezzuto, i quali hanno chiesto l’intervento ad horas dell’Asl per evitare la sospensione del servizio.

La vicenda

Al centro della vicenda i mancati contratti per tre ostetriche che sono state impegnate presso il presidio dell’Immacolata per due anni. Il reparto, ad oggi, può contare solo su quattro ostetriche, una delle quali non può prestare servizio in sala operatoria e l’altra è sottoposta alla 104. Intanto, il direttore sanitario Claudio Mondelli si è recato presso la sede dell’Asl a Salerno insieme al direttore del dipartimento Ronsini per ottenere le risorse che consentono per poter fare i turni ed andare avanti fino a quando non saranno ripristinate le ostetriche attraverso una graduatoria.