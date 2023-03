Ospedale di Sapri, l'appello del comitato: "Il punto nascita è a rischio"

E’ a rischio chiusura il punto nascita all’interno dell’ospedale di Sapri. A denunciarlo è il comitato del nosocomio del Golfo di Policastro, che da tempo chiede una maggiore attenzione alle istituzioni locali per salvaguardare tale servizio. I sindaci cilentani, del distretto 71, saranno ricevuti in Regione Campania nella giornata di mercoledì prossimo.

Le criticità

Gli aderenti al comitato spiegano: “Siamo arrivati al capolinea, si sta di nuovo facendo il gioco a rimpiattino con il ministero della Salute e di chi è la responsabilità di questa situazione. Denunciamo l’inerzia politica su un progetto di rilancio post Covid della sanità nel Cilento, ci apprestiamo insieme ai sindacati a dichiarare lo stato di agitazione dell’intero comprensorio chiamando tutti i cittadini a denunciare questo stato di fatto ed intraprendere le azioni consone affinché venga chiarita la vera natura politica illogica e ostativa per la messa in sicurezza dei nostri ospedali: Sapri, Polla e Vallo della Lucania”. L’auspicio del comitato è “che si chiarisca una volta per tutte che la sicurezza degli ospedali del Cilento non sia compromessa a tal punto che la paventata chiusura dei punti nascita sia l’inizio della chiusura totale degli stessi”. “Restiamo in allerta e metteremo in campo tutte le azioni necessarie affinché si chiariscono le responsabilità di tutta la politica in questa squallida vicenda” conclude il presidente del comitato Luciano De Geronimo.

FdI in campo

Nei giorni scorsi, la deputata di Fratelli d'Italia Imma Vietri ha presentato una risoluzione alla Camera, a firma di tutto il gruppo del partito di Giorgia Meloni, in merito alla distribuzione sul territorio nazionale dei punti nascita per salvaguardare anche quelli dei comuni più piccoli.