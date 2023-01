Ospedale di Sarno, il terzo polo: "Verificare le intenzioni dell'Asl"

“La creazione di un unico ospedale dell’Agro, in grado di garantire un decisivo miglioramento delle prestazioni sanitarie, sarebbe accettabile solamente se la ASL Salerno tenesse conto dell’importanza del “Martiri del Villa Malta””. È quanto afferma "Sarno in Azione" in una nota dedicata alla questione sanitaria.

L'ospedale

"Il nosocomio - si legge ancora nella nota - è la struttura più moderna della provincia nord di Salerno, la quale risulta essere ubicata in maniera ottimale, considerando anche la vicinanza all’uscita autostradale della A30. Il Terzo Polo domanda dunque all’amministrazione comunale di verificare quale sia, nel dettaglio, il progetto dell’Azienda Sanitaria Locale, e di informare i cittadini in maniera corretta e soprattutto per evitare che le azioni annunciate possano ridursi ad un mero ed ulteriore depotenziamento della struttura sanitaria sarnese, che inevitabilmente comporterebbe la chiusura o la limitazione di altri reparti”.