Ospedale di Sarno, Canfora propone di suddividere l'Asl Salerno in due

"Penso sia opportuno e necessario valutare la possibilità di suddividere l’Asl Salerno in due Asl denominate Asl Salerno Sud e Asl Salerno Nord". E' la proposta avanzata dal sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora, durante la seduta monotematica del Consiglio Comunale sulla questione ospedale "Martiri Villa Malta". Canfora è entrato nel merito della questione. "Credo sia una necessità da prendere in seria considerazione. E' innegabile che il pronto soccorso dell'ospedale di Sarno, soprattutto nei mesi estivi, anche a causa delle assenze per la fruizione del periodo di ferie, ha risentito della mancanza di personale, e lodevole è stata l'azione dei primari che hanno dato la loro disponibilità a prestare servizio, ma non è sufficiente e, soprattutto, non può essere considerata una soluzione definitiva”.

Le proposte del Comune:

L’abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e professioni sanitarie; La possibilità dell’utilizzo della Guardia Medica presso il P.S. ospedaliero, esclusivamente per i codici bianchi; L’integrazione, con i colleghi dell’AIL Pronto Soccorso Ospedaliero, per porre rimedio alle carenze; Di valutare la possibilità di integrare il personale medico del Pronto Soccorso con i medici dell’Usca in orario diurno; Di incentivare economicamente tutto il Personale Sanitario adibito a Pronto Soccorso, anche mediante la stipula di Assicurazioni Professionali a tutela della salute, incidenti sul lavoro e rischi professionali; Di istituire la Casa della Salute che faccia da filtro tra Medicina del Territorio e Sanità Ospedaliera come previsto nel PNRR; Di valutare la possibilità di suddividere l’Asl Salerno in due Asl denominate Asl Salerno Sud e Asl Salerno Nord; Di espletare in tempi rapidi, come da delibera del 5 agosto 2021 i concorsi, destinando 4 unità all’Ospedale di Sarno.

Il commento di Canfora: