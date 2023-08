Ospedale di Sarno, l'Ugl si complimenta con il dottore Corrado e la sua equipe

Il segretario generale dell’Ugl Salute di Salerno, Luigi Marino, rivolge i suoi sinceri complimenti al dottore Giuseppe Corrado, direttore del reparto di Chirurgia generale e Laparoscopia presso l’ospedale “Martiri del Villa Malta” di Sarno. "Corrado e il suo team di collaboratori - dichiara - hanno dimostrato un impegno straordinario e una dedizione senza pari nel far funzionare il reparto in modo eccellente, nonostante le sfide causate dalla carenza di personale tra medici, infermieri e operatori socio sanitari.

Marino, recentemente operato di colecisti, si è trovato piacevolmente sorpreso nell'incontrare un reparto così funzionale, sempre pronto ad accogliere e assistere i pazienti con la massima cura e professionalità".

Il commento

Per Marino "il dottore Corrado e il suo team hanno dimostrato un impegno encomiabile nel fornire assistenza medica di alta qualità ai pazienti del reparto di Chirurgia generale e Laparoscopia. È evidente che la mancanza di personale rappresenta un ostacolo per il raggiungimento del pieno potenziale di questo reparto, che potrebbe offrire un servizio ancora migliore con un adeguato supporto. Facciamo un appello affinché venga data la giusta considerazione a questa situazione e si fornisca il personale necessario per garantire il benessere di tutti i pazienti" conclude Marino.