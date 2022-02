Sarno, lo sfogo del dottor Odierna: "Venticinque ore di fila al pronto soccorso, ma a nessuno interessa"

Nonostante il calo dei contagi, la pressione negli ospedali per l’emergenza sanitaria resta alta. A pagarne il prezzo, ovviamente, il personale sanitario che, in diverse strutture ospedaliere salernitane e campane, è in grave carenza di organico da anni.

Lo sfogo

Nelle ultime ore a sfogarsi, su Facebook, è il dottore Ernesto Odierna in servizio presso il Martiri del Villa Malta di Sarno, che, dopo venticinque ore consecutive di lavoro è stanco e stremato: “Venticinquesima ora consecutiva. Questo al pronto soccorso è il lavoro più massacrante dal punto di vista fisico, psichico ed emotivo, di responsabilità enorme. E tutto questo a 20 euro all’ora, senza malattie pagate o incentivi, e senza tredicesima…Io non ho più una vita sociale. Quando esco di qui ho bisogno di riposarmi, e quando finisco di riposare torno di nuovo qui. Mia moglie mi dice: “Nessuno ti darà una medaglia…” ed è giusto, perché anche per avere la medaglia occorre essere raccomandati. Io sono l’ultima ruota del carro, che, contro ogni legge della fisica, porta avanti il carro. PS: Grazie alla mia grande grande amica e collega Maria Rosaria Spisto che mi ha dato il cambio, con grande sacrificio anche da parte sua”.