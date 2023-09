Ospedale di Sarno, il sindaco Canfora annuncia: "In arrivo un pediatra, un chirurgo e due internisti"

"Il Pronto Soccorso e molti reparti sono stati già potenziati . L'arrivo di un pediatra, di un chirurgo e due internisti, rappresenta un ulteriore passo avanti nel potenziamento del nostro presidio ospedaliero. Nel frattempo sono partiti tutti i concorsi per i Primari". Lo ha annunciato il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora.

Il ringraziamento del primo cittadino

"Desidero ringraziare tutto il personale ospedaliero che, nei momenti di difficoltà, ha operato con senso di sacrificio, con grande professionalità, con coraggio, esponendosi anche a rischi, soprattutto nei turni al Pronto Soccorso. Desidero inoltre ringraziare il Direttore Generale dott. Sosto, il Direttore Sanitario dott. Sergianni, il Direttore Amministrativo dott. Peruto, il Consigliere Regionale, On. Franco Picarone ed il Presidente della Regione Campania, On. Vincenzo De Luca, per la sensibilità e l’attenzione al nostro presidio ospedaliero".