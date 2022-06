Ospedale di Sarno, l'annuncio: "In arrivo nuovo personale"

Nuovo personale in arrvo all'ospedale di Sarno. Ad annunciarlo la deputata del Movimento 5 Stelle Virginia Villiani a seguito di un incontro con il direttore generale, Mario Iervolino, il direttore sanitario, Ferdinando Primiano, e la direttrice amministrativa, Caterina Palumbo. "Entro fine giugno - spiega - arriveranno nuove unità di personale medico in ortopedia e medicina d'urgenza".

Le rassicurazioni dell'Asl

“L'Asl di Salerno - spiega la deputata pentastellata - mi ha assicurato procedure più rapidi per i concorsi di medici ortopedici, nonché per quelli relativi alla medicina emergenziale. I posti a bando sono pochi rispetto al fabbisogno ma ho già chiesto uno scorrimento delle graduatorie in modo da rendere vincitori anche gli idonei. Nelle more dell'espletamento dell’altro concorso per 112 posti che a breve sarà pubblicato in Gazzetta, ho chiesto ai vertici Asl di indire una manifestazione d'interesse per assumere a tempo determinato gli interessati e coloro che si renderanno disponibili a coprire i posti vacanti. Inoltre, il direttore Iervolino ha già firmato la delibera che prevede la possibilità, come già detto settimane fa , per i medici disponibili di guardia medica, di coprire turni vacanti in straordinario nei presidi in carenza".