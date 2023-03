Ospedale di Sarno, Canfora annuncia: "In arrivo nuovi medici per potenziarlo"

Movimenti in corso per potenziare il personale in servizio presso l’ospedale di Sarno. Il reparto di Ortopedia era stato chiusi e anche la Ginecologia sembrava avviata allo stesso destino. Ma, negli ultimi giorni, il primo reparto è stato potenziato e anche il secondo sta per esserlo. A confermarlo è direttamente il sindaco Giuseppe Canfora: “Con l’arrivo del dottore Carlo Carravetta è iniziato un nuovo corso nella chirurgia ginecologica, videolaparoscopica e mininvasiva, ed in futuro sarà introdotto la tecnica definita partoanalgesia. Il Pronto Soccorso è stato potenziato con l'arrivo di cinque giovani colleghi entusiasti di adoperarsi per la nostra città e per il nostro ospedale Martiri del Villa Malta. Nel frattempo sono partiti tutti i concorsi per Primari e dirigenti medici”.

I ringraziamenti Canfora: