Scafati, all'ospedale l'ispezione del presidente della commissione parlamentare Sanità

Il presidente della commissione parlamentare Affari Sociali e Sanità, Ugo Cappellacci, questa mattina effettuerà un sopralluogo presso l'ospedale "Scarlato" di Scafati. Ad annunciarlo il sindaco, Pasquale Aliberti: "Lo accompagnerò per raccontargli da vicino la situazione che siamo costretti a vivere". "In tutti questi mesi il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti ha invocato una soluzione per la sanità in provincia di Salerno e per la riapertura del pronto soccorso dell'ospedale Mauro Scarlato. Il presidente della commissione parlamentare affari sociali e salute Ugo Cappellacci ha dimostrato sensibilità, ha raccolto il grido di dolore e domani visiterà l'ospedale insieme al sindaco. Abbiamo l'impressione che la battaglia di Aliberti cominci a dare i primi frutti" è il commento del coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello.