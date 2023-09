Ospedale unico del Sele, nuova riunione del Comitato: pronto il ricorso al Tar

Nuovo incontro del Comitato l’Ospedale Unico della Valle del Sele, convocato dal sindaco Mario Conte, a circa un mese dalla manifestazione pubblica di agosto.

L’incontro

All’incontro hanno preso parte i rappresentanti delle sigle sindacali (UIL Fpl, FISI Sanità, SPI CGIL, Fials), le associazioni “Tribunale per i diritti per il malato” e “Cittadinanzattiva”, il “ Comitato Salute pubblica”, il Presidente del Consiglio comunale Cosimo Brenga anche in rappresentanza del gruppo Eboli 3.0, gli assessori, i capigruppo Damiano Capaccio per “Eboli Responsabile” e Vito Maratea per “Uniti per il territorio”, il consigliere provinciale Antonio Alfano per “Città del Sele”, il consigliere Cesare Moscariello per “Eboli Domani”, l’ex consigliere regionale Gerardo Rosania.

Le azioni

Cinque le azioni concordate che verranno messe in campo nei prossimi giorni: