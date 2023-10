Ospedale Unico del Sele, Conte scrive a De Luca: "Necessario un confronto"

Il sindaco di Eboli, Mario Conte, chiede un incontro urgente al presidente della Regione, Vincenzo De Luca, sulla questione Unico della Valle del Sele. La missiva è indirizzata non solo al governatore della Regione, ma anche al direttore generale dell’Asl, al presidente della Commissione regionale Sanità ed ai consiglieri regionali del collegio salernitano. Nella lettera, che ripercorre quanto finora accaduto (consiglio comunale sul tema con richiesta di revisione della Delibera 367, Manifestazione pubblica del 7 agosto, successiva riunione del Comitato il 21 settembre) si ribadisce la volontà, nel caso in cui il confronto richiesto non abbia luogo o non dia esito positivo, di impugnare la delibera regionale che inseriva nella programmazione ospedaliera la costruzione di un nuovo plesso a Battipaglia.

Il sindaco

“Pur essendo la Delibera Asl 1291 del 29 settembre null’altro che un atto dovuto, tant’è che si fa riferimento ai fondi già destinati alla riqualificazione degli ospedali del salernitano e si nomina il Rup del procedimento - scrive il sindaco Mario Conte – Riteniamo che sia doveroso darci l’opportunità di un confronto prima di passare alle vie legali. Siamo tuttora convinti che costruire un nuovo ospedale a Battipaglia da oltre 300 posti, ammesso che il Ministero confermi i fondi e ne conceda altri, non possa garantire i livelli essenziali di assistenza in un territorio così vasto come la Piana del Sele facendo tramontare, inevitabilmente, l’ipotesi di un Ospedale Unico, sia per la vicinanza al costruendo ospedale di Salerno da oltre 750 posti letto che per la lontananza dai comuni dell’entroterra che finora hanno avuto Eboli come punto di riferimento per la Sanità. Per questo abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere un sito condiviso dal territorio”.