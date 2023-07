Ospedale unico della Valle del Sele: prima riunione del comitato

Primo incontro nell’aula consiliare del Comune di Eboli per la costituzione del Comitato per l’ospedale unico della Valle del Sele. Presenti le organizzazioni sindacali della sanità, i capigruppo consiliari di maggioranza ed opposizione – ad eccezione del Pd - le associazioni territoriali della sanità, della salute pubblica e culturali.

Gli obiettivi

La riunione ha fissato la linea comune da intraprendere dopo la richiesta alla Regione di rimodulare la programmazione stabilita nella Delibera regionale del 19 giugno, con la quale si stabilisce la costruzione di un nuovo ospedale da 304 posti letto a Battipaglia. Venerdì scorso il consiglio comunale, convocato in seduta monotematica, ha chiesto che venga programmato e finanziato, su un sito stabilito in pieno accordo tra i comuni di Eboli e Battipaglia, l’ospedale unico della Valle del Sele che possa servire all’intero comprensorio, sia per funzionalità che per collocazione strategica, tale da garantire anche i comuni dell’entroterra che oggi afferiscono ad Eboli.