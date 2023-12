A rischio Chirurgia Vascolare all'ospedale di Vallo: il Nursind scrive a De Luca, Forza Italia va all'attacco

La chiusura del reparto di Chirurgia Vascolare dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania continua a far discutere. “Paragonabile a una novella di Gabriel Garcia Marquez, i sintomi di questa crisi erano evidenti fin dall'inizio, ma molti hanno preferito voltarsi dall'altra parte, ignorando la lenta e inesorabile decadenza dell'ospedale" denuncia Biagio Tomasco, segretario generale del Nursind Salerno, il quale ha denunciato ripetutamente il depotenziamento graduale del presidio ospedaliero, mettendo in guardia sulla possibile chiusura di reparti cruciali.

Le critiche e l'appello del Nursind

La notizia della chiusura del reparto di Chirurgia vascolare, un settore vitale per la gestione dei casi più complessi, ha scosso la comunità di Vallo della Lucania e di tutto il comprensorio. Il reparto di Chirurgia vascolare, fondamentale per il corretto funzionamento dell'ospedale, è stato a lungo considerato un'eccellenza del territorio. Tuttavia, le risorse umane sono diminuite a tal punto da mettere in pericolo il suo stesso mantenimento.

Il San Luca di Vallo della Lucania, incluso nel Piano ospedaliero regionale come Centro traumatologico zonale, svolge un ruolo cruciale nell'accogliere pazienti politraumatizzati. La sua posizione geografica, lontana dai centri urbani di Salerno e Napoli, rende difficile il trasporto di pazienti senza l'eliambulanza. La chiusura di reparti chiave, come Neurochirurgia e Chirurgia Vascolare, solleva domande fondamentali sulla sicurezza e l'accessibilità alle cure in emergenza urgenza per i cittadini del Cilento e del Vallo di Diano.In una nota inviata al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, al prefetto di Salerno, Francesco Esposito, e ai vertici di varie istituzioni, tra cui Asl, Ordine dei Medici e Ordine delle Professioni infermieristiche di Salerno, il Nursind Salerno ha chiesto urgentemente un tavolo di confronto. “Chiediamo chiarezza sul futuro del presidio e un impegno concreto per fermare la perdita di personale medico, una risorsa vitale per la comunità”, ha detto Tomasco.

La richiesta del Nursind Salerno coinvolge tutti gli attori interessati, dalle istituzioni alle organizzazioni sindacali, alle associazioni di cittadini come Codacons Cilento e Cittadinanza Attiva. “La domanda fondamentale resta: a chi giova questa situazione? Una risposta che, al momento, sembra ancora sfuggire alle mani di coloro che hanno il potere di decidere il destino della sanità in provincia di Salerno. "I sintomi di questo triste epilogo erano chiari fin dall'inizio, ma molti hanno preferito chiudere gli occhi. Solo un ottimista o un cinico avrebbe potuto credere che in queste condizioni si sarebbe potuta preservare un'eccellenza vitale come la Chirurgia vascolare - ha continuato il segretario generale del Nursind Salerno -. Chiediamo chiarezza sulle intenzioni per frenare questa emorragia di personale medico. È un diritto dei cittadini sapere cosa accadrà al San Luca di Vallo della Lucania. Invito il prefetto di Salerno a convocare un tavolo di confronto, riunendo tutte le parti interessate, dalle istituzioni alle organizzazioni sindacali, fino alle associazioni di cittadini”. Infine, la domanda provocatoria di Tomasco, “Cui prodest?”, rimane sospesa nell'aria, un richiamo a riflettere sulle responsabilità di coloro che hanno contribuito al declino del San Luca di Vallo della Lucania”.

Forza Italia all'attacco

Il coordinatore azzurro della Valle del Calore e degli Alburni Pino Palmieri: “Con la chiusura del reparto di chirurgia vascolare all’ospedale di Vallo della Lucania si consuma l’ennesimo atto scriteriato verso la popolazione delle aree interne – attacca Palmieri – Mentre si celebrano in pompa magna iniziative sanitarie solo per gettare fumo negli occhi, emerge inesorabilmente la vera strategia nei confronti delle aree interne, vale a dire lo smantellamento degli ospedali presenti nel nostro territorio”. Poi concluse amaramente: “Le strutture utili agli interventi in pronto soccorso verranno sostituite da nuove strutture utili solo a fornire prestazioni geriatriche. E poi ci si chiede perché solo il 16% dei nostri giovani vogliano continuare a vivere nelle aree interne”.