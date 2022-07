Ventunenne morto in vacanza a Palinuro: via libera dei genitori all'espianto degli organi

Un prelievo multiorgano è stato effettuato, in mattinata, presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania.

Il dramma

L’operazione è stata eseguita, purtroppo, dopo che un ragazzo di 21 anni è stato colpito, due giorni fa, da un aneurisma cerebrale mentre era in vacanza a Palinuro. I genitori, dopo l’accertata morte cerebrale da parte del personale medico, hanno dato il via libera all’espianto. Un gesto di generosità compiuto in un momento tragico.