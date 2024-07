Ospedale di Vallo, ridotto il servizio di ausiliariato e pulizie: l'ira del Nursind

Il Nursind Salerno esprime profonda preoccupazione per la situazione critica che si è venuta a creare presso il presidio ospedaliero San Luca di Vallo della Lucania. A partire da oggi, il servizio di pulizia e ausiliariato appaltato alla ditta Dussmann è stato drasticamente ridotto, causando notevoli disservizi e disagi.

Le critiche

Il segretario generale del Nursind Salerno Biagio Tomasco è stato chiaro sulla vicenda: "La nostra organizzazione sindacale ha appreso che, senza alcuna comunicazione ufficiale, il numero di ore e di unità lavorative fornite dalla ditta Dussmann è stato dimezzato. Questo ha portato a ritardi nelle pulizie, nello smaltimento dei rifiuti e nella gestione dei pazienti. Gli infermieri, già sotto organico, sono ora costretti a sopperire a queste carenze, aumentando ulteriormente il loro carico di lavoro".



Sulla stessa lunghezza d'onda anche Adriano Cirillo, segretario amministrativo del Nursind Salerno: "È inaccettabile che gli infermieri debbano farsi carico di mansioni che non rientrano nelle loro competenze. La situazione è frutto di una cattiva gestione da parte della direzione sanitaria e della ditta appaltatrice. Continueremo a tutelare i nostri iscritti e a garantire che non vengano svolte mansioni demansionanti".

Il Nursind Salerno esorta l'Asl a risolvere immediatamente queste criticità, ripristinando un servizio adeguato per garantire la sicurezza e il benessere dei pazienti e del personale sanitario dell'ospedale di Vallo della Lucania.